إحالة طعون الزمالك على أحكام رفض حل اللجنة الأولمبية لدائرة الموضوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الطعون المقامة من رئيس الزمالك، على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 ديسمبر، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 22 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعاوى رقم 1716/4323/2175 والتي تضمنت؛ "رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية، عدم الاختصاص في نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية، رفض دعوى رئيس الزمالك تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادي، عدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين.
واختصمت الطعون رقم 12252/12253/12254 لسنة ٦٥ علّيا قضائية علّيا، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
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