"الوطنية للانتخابات" تنسق مع الأجهزة المعنية قبل اقتراع 3 مقاعد نيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد مصدر قضائي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نسقت مع الأجهزة المعنية لوضع خطة تأمين كاملة خلال الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها يومي 19 و20 المقبلين، بـ3 دوائر نيابية.

الدوائر الخالية هي؛ مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعي.

وقال المصدر لمصراوي، إن الهيئة انتهت من طباعة أوراق الاقتراع، وتجهيز الصناديق، وكافة الأوراق الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية، مضيفًا أن الهيئة نسقت مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الترتيب للانتخابات.

وأوضح المصدر أن الهيئة انتهت من التجهيزات المتعلقة باقتراع تلك المقاعد النيابة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصويت المصريين بالخارج انتهي، أول أمس السبت فى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ومن المقرر أن ترسل السفارات الحصر العددى لنتائج الانتخابات إلى وزارة الخارجية والتى تسلمها بدورها للهيئة الوطنية لتجميعها مع انتخابات الداخل.

ويجرى اقتراع المصريين بالخارج للدوائر الثلاثة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، فيما تجري انتخابات الداخل يومي 19 و20 من ذات الشهر، وفي حالة الإعادة يكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل بالخارج، ويومي 16 و17 من ذات الشهر بالداخل.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، حيث يتنافس على مقعد دائرة طامية 10 مرشحين، ويتنافس على مقعد دائرة زفتي 13 مرشحًا، ويتنافس على مقعد دائرة العريش 12 مرشحًا.