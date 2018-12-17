استجابه لشكاوى المواطنين.. مياه الحيزة: إصلاح كسر خط هضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصلحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمس الأحد، كسرًا بأحد خطوط المياه المغذية لمنطقة هضبة الأهرام.

وكانت الشركة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين عن طريق الخط الساخن لتلقي شكاوي المواطنين 125، وأصدر المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، توجيهات لإدارة المتابعة والسلامة والصحة المهنية بسرعة التوجه إلى مكان الكسر.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، توجه فريق عمل من شبكات الهرم بالمعدات اللازمة وتم إصلاح الكسر وعمل اللازم وتم إعادة فتح المياه وإزالة أسباب الشكوهي استجابة لشكاوي المواطنين.

كما نفذت الشركة أعمال ترميم بأحد بيارات الصرف الصحي بشارع البوهي الرئيسي بمنطقة إمبابة، وتوجه فريق عمل من صيانة شبكات صرف صحي إمبابة وتطهير وترميم البيارة وتوفير غطاء لها، عقب تلقي الشركة بلاغًا من أحد المواطنين بوجود بيارة صرف صحي تعوق المارة وحركة المرور بالشارع.