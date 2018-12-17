للحماية من الأنيميا والسمنة.. "التعليم" تعلن إعادة النظر في مكونات التغذية المدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعيد النظر في مواصفات الوجبة المدرسية في ضوء نتائج المسح الذي يجرى حاليًا على طلاب المرحلة الابتدائية؛ للكشف عن مستويات الأنيميا والسمنة والتقزم، والمقرر انتهاؤه في 20 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن عناصر الوجبات الحالية، أقل كثيرًا من العناصر الغذائية المطلوبة لهذا السن الصغير.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتحمل مسؤولية تنشئة 22 مليون طالب وطالبة في جميع الأعمار، وتهدف لإخراج طلاب متعلمين بشكل جديد، وتهدف أيضًا لمساعدتهم للعيش بصحة جيدًا، مشيرًا إلى أن "السمنة والتقزم والأنيميا"، تؤثر على متوسط الأعمار وجودة الحياة للمواطنين، كما تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكد شوقي، أن الوزارة ستضمن المناهج الدراسية إرشادات توعوية بشأن الأمراض المزمنة غير السارية مثل "السمنة، التقزم، الأنيميا"، بشكل غير مباشر منذ الصغر، مناشدًا أولياء الأمور بمتابعة صحة أبنائهم، من خلال حثهم على لعب الرياضة والمشي والحركة والأكل الصحي.

وأطلقت وزارتا التربية والتعليم والصحة، أمس الأحد، مبادرة استطلاعية للشكف المبكر عن الأمراض غير السارية لدى الأطفال مثل: السمنة، التقزم، الأنيميا، تستهدف طلاب المدارس الابتدائية، وتجري الحملة الكشف على طلاب 3 مدارس ابتدائية بكل محافظة ذات كثافة 500 طالبًا على الأقل، بمعدل 81 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وتستمر المبادرة حتى 20 ديسمبر المقبل، وفي ضوء نتائجها تنظم الوزارتين حملة للتوعية بالأمراض غير السارية لدى الطلاب وأولياء أمورهم.