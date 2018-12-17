المجلس القومي يختتم "أسبوع حقوق الإنسان" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، زيارته إلى محافظة بورسعيد، ضمن فعاليات أسبوع حقوق الإنسان التي ينفذها المجلس بمحافظات الجمهورية طبقًا لاستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

وشملت الفعاليات عدة أنشطة منها إقامة دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لصالح المكلفات بالخدمة العامة حيث شارك في التدريب 35 متدربة وتم التركيز خلال التدريب على مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان ودور المجلس في التعامل مع الشكاوى وكيفية معالجتها وحقوق المرأة وذوي الإعاقة.

وأشاد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي والمتدربات بالتدريب الذي أجاب على الكثير من تساؤلاتهن فيما يتعلق بالمجلس كمؤسسة وطنية تعني بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

كما تم عقد دورة تدريبية للكوادر الحكومية بالمحافظة للتعريف بالمجلس ومفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وشارك في الدورة 22 من العاملين بديوان المحافظة والأحياء.

وعقدت بعثة المجلس لقاءين مع 38 مؤسسة وجمعية أهلية، وذلك للتعريف بالمجلس ودورة وكيفية التواصل والتعاون معه بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك أهم التحديات التي تتعلق بعمل المؤسسات والجمعيات في تنمية المجتمعات المحلية ودورها في التنمية المستدامة 2030.

وتلقت فرق العمل الميدانية (المكاتب المتنقلة) الشكاوى وطلبات المواطنين في مناطق وشوارع وأحياء بورسعيد، حيث تجولت البعثة في حي الزهور، ومنطقة المروة والصفا، وشارع الشيخ عبدالحكيم، وشارع علي بن أبي طالب، وعمارات العروبان، ومنطقة بورفؤاد، ومنطقة الأمل، وحي السلام، وحي الإمارات.

وفي إطار التوعية بقيم ومبادىء حقوق الإنسان عقد المجلس عدة جلسات توعية لطلاب مدارس الدمج من خلال تنفيذ مجموعة من الألعاب والأنشطة يشارك التلاميذ خلالها التعرف على تلك المبادىء والقيم، وذلك للتعرف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الإنسان.

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