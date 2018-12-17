برلماني: زيارة السيسي للنمسا تحقق أهدافها لصالح القاهرة وفيينا وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال النائب عمرو صدقي، رئيس السياحة والطيران بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا، لها أهمية كبرى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستحقق جميع أهدافها سواء على المستوى الثنائي لدعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وفيينيا وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها أو على مستوى القمة في اللقاء الأوربي- الأفريقي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا في إطار منتدى أوربا – أفريقيا.

وأضاف "صدقي"، في بيان اليوم الاثنين، أن التحركات المصرية الخارجية للرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية في السنوات الأخيرة بما في ذلك الزيارة الحالية إلى النمسا تحكمها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهم مصر وشعبها والتي تتمثل بمجموعة من المحاور في مقدمتها تعزيز الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي وبما يحقق المصالح الوطنية المصرية والعربية والأفريقية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية والتنموية والسياحية وغيرها.

وتابع صدقي، أن الرئيس السيسي في جميع زياراته ومشاركاته بمختلف المنتديات الدولية والإقليمية يحرص دائما على الحديث باسم المصريين والعرب والأفارقة ويحمل دائما أخطر وأهم ملفين وهما مكافحة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله وأيضا ملف مسيرة السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والأفريقي.