مراسم استقبال السيسي بالقصر الرئاسي في فيينا -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الصعيدي:

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في فيينا.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا، مباحثات مهمة مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

ويعقد السيسي، ظهر اليوم الاثنين، اجتماع قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا، يركز على تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد السيسي والمستشار النمساوى مؤتمرًا صحفيًّا عقب مباحثاتهما.

كما يجرى الرئيس السيسي مباحثات بعد ظهر اليوم مع رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا، تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، خصوصًا البرلمانية، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة على هامش مباحثات السيسي مع كبار المسؤولين النمساويين.