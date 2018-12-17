أخبار مصر | الأربعاء.. ندوة بعنوان "أحزان فلسطينية" بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. ندوة بعنوان "أحزان فلسطينية" بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة، ندوة بعنوان "أحزان فلسطينية".

ويشارك بالندوة عدد من الخبراء في الشأن الفلسطيني، ويُقام على الهامش معرض صور، وأمسية شعرية وفنية.

وتُقام الندوة يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة حسنين هيكل بالدور الرابع بالنقابة.