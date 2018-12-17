أخبار مصر | عاجل.. قرار هام من المجلس القومي للأمومة بشأن زواج طفلي كفر الشيخ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام من المجلس القومي للأمومة بشأن زواج طفلي كفر الشيخ‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لطفلين في حفل خطبة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وتم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأكدت "العشماوي" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تقوم اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونى للزواج، حتى يكون لديهم الوعى الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد أدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذي يعد انتهاكا صارخ لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة "١١٦ "مكرر (أ) من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذة الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.

ونوهت "العشماوي" بأن المجلس يقوم بدوره الفعال فى مناهضة زواج الاطفال، مشددة على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونى للزواج سواء للفتيات أوالذكور هو ١٨ عام وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.