أخبار مصر | الخريطة الكاملة لحالة المرور في القاهرة والجيزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخريطة الكاملة لحالة المرور في القاهرة والجيزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرائد محمد الشربيني المشرف العام في الإدارة العامة للمرور أن الحركة المرورية تشهد سيولة وتعمل بشكل جيد على كافة الطرق السريعة بالمحافظات باتجاه القاهرة الكبرى والعكس، بسبب استقرار الحالة الجوية وعدم وجود أي اضطراب بأي شبورة أو أمطار، أو أي مؤثرات خارجية، مشيرًا إلى بعض المعوقات المرورية على محور 26 يوليو وحادث أعلى الأوتوستراد.

وأضاف الرائد الشربيني خلال مداخلة هاتفية على برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطرق السريعة «السويس والإسماعيلية، ومحور شبرا، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والزراعي»، وطرق الصعيد جميعها القادمين من المحافظات المختلفة إلى القاهرة الكبرى حتى تقاطعاتها مع الطريق الدائري، والعكس تعمل جميعها بسيولة مرورية.

وأشار إلى بعض المؤثرات في بعض المناطق، أهمها حادث سير في الأوتوستراد التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم رفع الحادث من قبل رجال الإدارة ولكن أسفرت عن تأثير في مناطق الأوتوستراد التي تؤثر على الطريق الدائري القادم من القاهرة والجيزة باتجاه مناطق الأوتوستراد ولكن سيتم الانتهاء منها خلال الدقائق المقبلة.

وأشار الرائد الشربيني أن مناطق السلام تشهد تحسُّن في الحالة المرورية ومعدلات الحركة بعد انتهاء الذروة الصباحية، فيما شهدت تباينًا في الأحجام الموجودة على الزراعي، فمن أعلى المرج باتجاه السلام أحجام حركة فوق المتوسطة يتم التعامل معها الآن، والاتجاه الآخر القادم من السلام باتجاه الزراعي فالحالة جيدة لا يشهد أي توقفات، موضحًا أن باقي المناطق على الدائري تشهد سلاسة مرورية تامة.

وعن محور 26 يوليو والقادمين من أكتوبر ومن ميدان لبنان، أكد الشربيني أنها مرتفعة كالمعتاد في الفترة الصباحية، وينصح السائقين باستخدام طرق بديلة سواء محور روض الفرج أو محور الواحات والدائري.

وأشار إلى تحسن الحالة المرورية على الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان إلى أكتوبر، وطالب جميع السائقين الالتزام بالقيادة الآمنة.