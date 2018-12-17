أخبار مصر | "سعفان" يسلم 46 عقد عمل للمعاقين.. و71 شهادة أمان للعمالة بشركة دواجن‎

وقال وزير القوى العاملة: إن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة في رعاية هذه الفئة خلال السنوات المقبلة أيضا.

يسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من مبادرة "مصر بكم أجمل" التي نظمتها مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

'التعليم' تشارك في مؤتمر 'ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل'

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام شارك في فعاليات "مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل" نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمنعقد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والأستاذة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم لذوى الاحتياجات الخاصة، والأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الخاصة، والأستاذة ياسمين جمعة منسق العلاقات العامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنسق المؤتمر.

نقل "حجازى" للحضور تمنيات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لكافة المشاركين في هذا المؤتمر بأن تُسهم مشاركتهم ومناقشتهم في إثراء فعالياته، وأن يُحقق المؤتمر الغايات المرجوة منه، معربًا عن خالص الشكر لكافة العاملين وهيئات التدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعلى رأسهم الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية بجميع أجهزتها نحو توفير كافة أشكال الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص تعليمية جيدة ومنصفة لهم، من أجل تنمية قدراتهم واكتشاف الموهوبين منهم لينالوا الرعاية اللازمة، مع دمجهم في المجتمع بمنهج علمي سليم مع أقرانهم سواءً بسواء.

قال حجازى: "إنه حينما أخذنا على عاتقنا تطبيق منظومة الدمج في مدارس التعليم العام واجهنا العديد من الصعوبات كان من أهمها عدم استيعاب المجتمع المدرسي لأهمية البرامج الدمجية، حيث سيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه، ولقد تكاتف جميع القائمين على هذا الأمر من أجل إعداد خطة قصيرة المدى استهدفت دعم وتوفير كافة الخدمات اللازمة من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام والفني، بما يضمن تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.

وأشار حجازى إلى أن المتابع لجهود الوزارة يستطيع أن يلمس مدى ما تحقق من تطوير في برامج ومناهج ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الاستراتيجيات والنظم والمحتوى، فلم تعد حركة التربية الخاصة تقتصر على أرضية مدارس التربية الخاصة فقط، بل امتدت لتشمل مدارس التعليم العام والفني وانتقلت بفضل تلك الجهود من منظومة العزل إلى منظومة الدمج الجزئي ثم التحول إلى الدمج الكلي، ولقد نجحت جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في توفير أوجه الرعاية الشاملة لعدد (37,500) طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل عدد (3000) معلم، وإخصائي ومدير مدرسة على خصائص ذوي الإعاقة، وأما في مجال التنمية المهنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب عدد (23,000) معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأكد حجازى أن الوزارة توجت جهودها في مجال تعليم ذوي الإعاقة بإقامة أول ملتقى عربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وقد شرّف سيادته هذا الملتقى بالرعاية والحضور وافتتاح الفعاليات، كما حرص على تكريم عدد كبير من الطلاب المتميزين والموهوبين من ذوي الإعاقة، ووجه سيادته بإنشاء مركز متميز لرعايتهم وتأهيلهم.