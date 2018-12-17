مصر | ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من بالاشتراك مع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدري الإستروكس والحشيش بالوراق.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة في القبض على "حسين.أ.ع" سن 26 عاطل، ومقيم بمنطقة القومية العربية- بدائرة قسم شرطة الوراق ( له معلومات جنائية مسجلة ) بالاتجار في المود المخدرة، متخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته الآتي: فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، عدد ( 25 ) كيس لمخدر الإستروكس وزنت ( 5 كيلو جرام )، طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 225 جرام )، لتر من مادة الأسيتون ( تستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس )، ومبلغ مالي قدره ( 11300 جنيه ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.