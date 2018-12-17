مصر | "هاتف جديد" و"ملابس" و"سفرية للإسكندرية".. ضبط شاب استولى على البطاقة الائتمانية لعمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاتف جديد" و"ملابس" و"سفرية للإسكندرية".. ضبط شاب استولى على البطاقة الائتمانية لعمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات البطاقة الإئتمانية الخاصة بشقيق والده (عمه) واستخدامها في إجراء عمليات متنوعة.

وجاء بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من" أسامة. ع. ي" مقيم بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة وذلك لتضرره من قيام أحد الأشخاص بإجراء عمليات شرائية على أحد مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقته الائتمانية الخاصة به دون علمه، بإجمالي مبالغ قدرت 20،719 ألف جنيه.

وبإجراء عمليات الفحص الفني الإلكتروني لتلك العمليات بالتنسيق ومسئولى موقع التسوق، تبين قيام شخص ينتحل اسم "أحمد. إ" باستخدام البطاقة الإئتمانية الخاصة بالمبلغ، في إجراء العديد من العمليات الشرائية على الموقع داخل البلاد وشراء جهاز هاتف محمول، وأسفرت التحريات أن وراء تلك الواقعة المدعو"أحمد. إ. ع" (نجل شقيق المُبلغ)، ومقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة، حيث استغل المذكور درجة قرابته بالمُبلغ، وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقته الإئتمانية، وإجراء العديد من العمليات الشرائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه قام باستغلال بيانات البطاقة الإئتمانية الخاصة بالمبلغ، وكذا الرقم التكويدي الخاص بها في إجراء عملية شراء جهاز هاتف محمول، وأنه قام بالتصرف في ذلك الجهاز بالبيع بمبلغ 17،500 جنيه وعقب ذلك قام بشراء هاتف محمول آخر وكذا شراء كمية من الملابس الجاهزة من أحد المحلات، فضلًا عن قيامه بالسفر إلى مدينة الإسكندرية وتأجير شقة مفروشة بمنطقة العجمي الإسكندرية والإقامة بها صحبة عدد من أصدقائه وضبط بحوزته على (هاتف محمول - سماعة بلوتوث بيضاء اللون- فاتورة شراء كمية من الملابس الجاهزة ) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي.