مصر | جهود شرطة التموين لضبط المخالفات بالمحافظات خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود شرطة التموين لضبط المخالفات بالمحافظات خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط (عدد 126 قضية) أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها ( 637042 لتر " سولار، بنزين 80 " ) بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية - كائن بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية، بالإسكندرية لحيازته ( 1498446 قرص أدوية طبية غير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة، 500 كيلو جرام مستلزمات إنتاج بدون بيانات، ومحظور إستخدامها فى الصناعات الدوائية، بالإضافة لعدد 3 خطوط إنتاج كاملة لتعبئة وتغليف الأقراص، 3 أوانٍ للخلط والتجفيف ).

- ضبط المدير المسئول عن مخبز، بلدى كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها في السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم، بمبلغ قدره ( 72،384 ألف جنيه) وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة، لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها في السوق السوداء، وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره ( 47،413 ألف جنيه) وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن فرع إحدى شركات الجملة لتعبئة السلع الغذائية المدعمة من قِبل الدولة كائنة بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد - بالدقهلية، لحيازته كمية كبيرة من السكر التموينى المدعم من قبل الدولة قدرها ( 3 طن ) داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 31،950 كيلو جرام، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، لحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها ( 25600 لتر " سولار، بنزين 80، 92 " ) تمهيدًا لبيعها، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ استمرار الحملات.