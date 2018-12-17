مصر | ضبط مندوب دعاية وإعلان وبحوزته ختم نسر مقلد بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مندوب دعاية وإعلان وبحوزته ختم نسر مقلد بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته خاتم شعار الجمهورية "ختم النسر" مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأزبكية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط "محمد. س. أ" سن 27 مندوب دعاية وإعلان، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته ( خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، وصورة ضوئية من سجل تجاري خاص بإحدى الشركات مذيل بخاتم شعار الجمهورية المقلد).

وبمواجهته اعترف بتقليد الخاتم المضبوط بحوزته لدى "عبدالسلام. م. ع" سن 24 مالك محل زنكوغراف كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، لصالح أحد الأشخاص (محدد وجارٍ تقنين الإجراءات لضبطه)، بناء على طلبه نظير مبلغ مالي وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

