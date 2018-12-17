مصر | "وجدوه معلقا من رقبته".. التصريح بدفن جثة الشاب المنتحر بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وجدوه معلقا من رقبته".. التصريح بدفن جثة الشاب المنتحر بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف أحمد عز المحامي العام، بدفن جثة شاب انتحر داخل شقته، وكلفت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثة لتحديد سبب الوفاة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية عقب تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب متزوج مشنوق في شقته، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب ويرتدي كامل ملابسه، ومعلقًا من رأسه في سقف حجرة داخل شقته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

