مصر | "الرقابة الإدارية" تضبط مسؤولا بـ"الضرائب العقارية" لاختلاسه 12 مليون جنيه

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نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية، لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.
وأكدت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.
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