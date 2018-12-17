مصر | "الرقابة الإدارية" تضبط مسؤولا بـ"الضرائب العقارية" لاختلاسه 12 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرقابة الإدارية" تضبط مسؤولا بـ"الضرائب العقارية" لاختلاسه 12 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية، لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.

وأكدت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.