مصر | نشرة مرور "الخليج 365": زحامات بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": زحامات بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم الاثنين، بمحافظتي القاهرة والجيزة، ظهور زحامات مرورية بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظتين، وذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، لسحب الكثافات، وتيسير حركة السيارات.

فظهر في ميدان الشهيد هشام بركات كثافات مرورية متحركة، وكذلك محيط قسم ثان بمدينة نصر وامتدت الكثافات حتى شارع مكرم وعباس وطريق المنصة، كما شهد محور جوزيف تيتو كثافات مرورية متحركة في اتجاه النزهة ومصر الجديدة، بينما شهد طريق الإسكندرية الصحراوي سيولة مرورية، وشهد نفق الأزهر تكدسات مرورية امتدت اتجاه صلاح سالم ونفق العروبة.

وشهد اتجاه شارع البطل أحمد عبدالعزيز من منزل كوبري أكتوبر زحامات مرورية، وشهد كوبري أكتوبر أيضا احجامات مرورية متحركة في الاتجاهين، كما شهد طريق كورنيش المعادي كثافات مرورية خاصة باتجاه وسط البلد وقصر العيني مع طريق الأوتوستراد.

وشهدت منطقة نفق السلام اتجاه المرج أعلى الطريق الدائري تكدسات مرورية عالية.

وظهرت كثافات مرورية بميدان رمسيس وأدت بطبيعتها إلى تباطؤ حركة السيارات في اتجاهات العباسية والإسعاف وشارع الصحافة.

وشهد كوبري 15 مايو زحامًا مروريًا في الاتجاهين نتيجة زيادة الأحمال، وكذلك محور 26 يوليو شهد زحاما مروريا خاصة في الاتجاه من مدينة أكتوبر نحو ميدان لبنان، وكانت الكثافات كبيرة في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة المهندسين بسبب أعمال المترو.

وتباطأت حركة السيارات في شارع الهرم بداية من الرماية حتى نفق الجيزة، وتكرر الأمر في شارع فيصل وكوبري صفط وكوبري الجيزة المعدني، ومحيط جامعة القاهرة، وميدان العروبة بسبب أعمال المترو والكيت كات بسبب زيادة الأحمال.

كما كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها لسحب الكثافات وتيسير الحركة المرورية.