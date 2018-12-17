مصر | ضبط هارب من حكمين قضائيين خلال سرقته مواطنا بالإكراه في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من حكمين قضائيين خلال سرقته مواطنا بالإكراه في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء قيامه وآخرين "هاربين" بسرقة أحد المواطنين بالإكراه.

ولاحظت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق أثناء تفقدها للحالة الأمنية بطريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي دائرة القسم، توقف سيارة ميكروباص رقم ( ق ج 7443 ) أمام مدخل مدينة الشروق، وقيام 3 أشخاص بالتعدي على آخر وإجباره على النزول من السيارة، وما أن شاهدوا القوات فروا هاربين بالسيارة، وباستبيان الأمر تم التقابل مع المجني عليه "محمد. إ. ر" - سن 31 ومقيم بدائرة القسم والذي قرر بقيام سالفي الذكر بالشروع في سرقته كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض.

وعلى الفور قامت القوة بمطاردة المتهمين، وأثناء ذلك اصطدموا بالرصيف جانب الطريق فتخلوا عن السيارة ولاذوا بالفرار، وتمكنت القوة من ضبط أحدهم ويدعى "شبل. ن. س" سن 28 عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثاني السلام (مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي إيصال أمانة، بلغت جملة العقوبة فيها 3 سنوات حبس) وبحوزته (سلاح أبيض عبارة عن مطواة-المستخدم في ارتكاب الواقعة) وكذا ضبط السيارة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة المجني عليه كرهًا عنه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين ( تم تحديدهما وجارٍ العمل على ضبطهما).

وبسؤال المجني عليه اتهمه والهاربين بالشروع في سرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

