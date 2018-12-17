مصر | النيابة تستعجل تقارير اللجنة الهندسية لمعاينة عقار شبرا المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقارير اللجنة الهندسية لمعاينة عقار شبرا المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة شبرا الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل، المحامي العام، تقارير اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة عقار شبرا المنهار، وكلفت النيابة الحي بتوفير سكن للمتضررين.

وكانت النيابة استمعت لأقوال عدد من الأهالي المتضررين من انهيار العقار رقم 29 شارع الرافعي بشارع أحمد حلمي، والذين كشفوا أن الحي لم يوفر لهم حتى الآن سكن، وأضاف الأهالي أن العقار عبارة عن دورين فقط وتقطنه أسرتان، وقررت النيابة صرف الأهالي عقب الاستماع لأقوالهم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

والبداية عقب ورود إخطار لقسم شرطة شبرا بانفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار، مما تسبب في انهيار العقار رقم 29 بشارع أحمد حلمي دون وقوع وفيات وإصابات، وتبين أن العقار قديم وجارٍ البحث عن الملف الخاص به في الحى، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقار، والسيطرة على الواقعة.