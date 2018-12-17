مصر | تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقته مشغولات ذهبية بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقته مشغولات ذهبية بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، الإثنين، حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقق المواطنين.

وتلقت مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من "محمد.ع" باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية، شاشة تليفزيون، 2 هاتف محمول، جهاز لاب توب، ومبلغ مالي، من داخل الشقة محل سكنه.

ومن خلال الفحص تبين وجود كسر بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إسلام.م.ق" 32 سنة، و"عمرو.ف.م" 27 سنة.

وعلى الفور تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المساكن، واعترفا بارتكاب واقعتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.