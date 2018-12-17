مصر | خلال حملات مكبرة.. شرطة التموين تضبط 110 قضايا متنوعة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. شرطة التموين تضبط 110 قضايا متنوعة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها عن ضبط (عدد 110 قضية ضبط خلالها 475،059طن، 153،320 ألف لتر، 11،345 ألف عبوة، 7960 مترا، 2550 قطعة، 134 أسطوانة ) أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين على إنتاج الدقيق البلدي كائن بدائرة قسم شرطة عتاقه - بالسويس، لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة، وتجميعه كميات كبيرة قدرها (307،350 طن) بإنقاص أوزان الشكائر بمقدار ( 200 جرام ) فى وزن الشيكارة عند التعبئة، حيث تبين وجود كمية قدرها ( 47،500 طن أقماح ) قام بتجميعها دون وجه حق وعدم إثباتها بالدفاتر، وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشي شئون المطاحن بوزارة التموين تمهيدًا لطحنها وتعبئتها في عبوات ناقصة الوزن وتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- القبض على مالك مجزر دواجن غير مرخص- كائن بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة وبحوزته ( كمية قدرها 1،250 طن من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي) وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطري، وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مجازر أخرى تعمل في ذات المجال، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية بحوزته ( كمية قدرها 8000 عبوة زبادي منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- القبض على المدير المسئول عن محطة وقود غير مرخصة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لحيازته وتجميعه وإستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة، قدرها ( 79،460 ألف لتر لنزين ) تمهيدًا لبيعها، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

