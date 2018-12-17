مصر | ننشر تعليمات "المرور" لقائدي السيارات في حالة وجود شبوة مائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تعليمات "المرور" لقائدي السيارات في حالة وجود شبوة مائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بيانًا لقائدي السيارات، حال سيرهم في حالة وجود شبورة مائية بالطرق.

وأوضحت الإدارة العامة للمرورن أنه يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.

