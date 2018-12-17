شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق طليق رانيا يوسف على فستانها و «فزع السمنة» و تكريم السادات..الأبرز في نشرة الـ «توك شو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتمت برامج التوك شو بالعديد من القضايا والموضوعات المختلفة، بجانب استضافة عدد من رجال المجتمع للحديث عن الوضع المصري.

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، إن «نسبة المصابين بمرض السمنة في مصر مفزعة، وأن السمنة يرتبط بأمراض أخرى مثل السكر والضغط وفيروس سي».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «35 % من المصريين وزنهم تجاوز الوزن الطبيعي»، مشيرًا إلى أن «المواطن المصري ليس لديه ثقافة الوزن، وعلاقة الوزن بالطول، والحياة الصحية».

بينما علّق المنتج محمد مختار، طليق الفنّانة رانيا يوسف، على أزمة فستانها الفاضح خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc»، إنّ الاتّصال بينه وبين رانيا يوسف منقطع منذ حوالي أربع سنوات، وأشار إلى إنه تابع أزمة الفستان ولكنّ الموضوع تمّ تضخيمه بشكل كبير، ووصف إقدام رانيا يوسف على الاعتذار بالحركة الذكية.

وتعليقاً على إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، قانونًا لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

علقت سكينة السادات، شقيقة الرئيس على تكريمه، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، قائلة: «الحمد لله، الكل يكرمه الآن، ولعل هذا الأمر يرفع عنه بعض الظلم الذي تعرض له».