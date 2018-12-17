شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: دراسة الذكاء الاصطناعي بـ«الحاسبات والمعلومات» اعتبارًا من العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة على إنشاء برنامج خاص جديد عن الذكاء الاصطناعي، بدءًا من العام الجامعي المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بشأن تطوير كلية الحاسبات وإدخال مجال الذكاء الاصطناعي في برامجها، سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس، لمواكبة التطورات العالمية في تكنولوجيا المعلومات.

كان رئيس جامعة القاهرة، قد وجه بكلمته الإفتتاحية بالمؤتمر الدولي للمعلوماتية والنظم الذي عقدته الكلية تحت عنوان «نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات»، الأسبوع الماضي، بضرورة تطوير كلية الحاسبات والمعلومات وإدخال الذكاء الاصطناعي ضمن برامج الكلية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لجامعة القاهرة دور في التحول نحو الاتصال الرقمي.

وقال الخشت: «لابد أن يكون لجامعة القاهرة دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الاقتصاديات، وأحلم أن يكون أول كلية للذكاء الإصطناعي من خلال جامعة القاهرة العريقة»، وأضاف أن العالم يشهد تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات ووظائف المستقبل، كتخصصات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتخصص الريبورتات.

من جانبها، طرحت الدكتورة إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والمعلومات على مجلس الكلية، برنامجًا جديدًا حول الذكاء الاصنطاعي، وتمت الموافقة عليه من مجلس الكلية لاستكمال اجراءاته وإضافته، ليتم طرحه مع بداية العام الدراسى المقبل، لطلاب مرحلة البكالوريوس، ليكون أول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي بمصر.