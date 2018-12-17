شكرا لقرائتكم خبر عن وفود لـ60 دولة أفريقية يحضرون عرض «الصوت والضوء» بالأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ووفود من وزراء التجارة من 60 دولة أفريقية، ومجموعة من المشاركين في المؤتمر الوزاري السابع لوزراء التجارة الأفارقة من ممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الأفريقي، وعددهم 400 فرد لحضور عرض «الصوت والضوء» بالأهرامات باللغة الإنجليزية، وكان في استقبالهم أحمد عبد الغفور، رئيس قطاع المناطق، نيابة عن سامح سعد، رئيس الصوت والضوء.

وقال سامح سعد: إن «انعقاد المؤتمر الوزاري السابع لوزراء التجارة الأفارقة سيكون له مردود إيجابي على حركة السياحة الفترة المقبلة، فالسياحة الأفريقية تحتاج إلى تسويق ودعم للعمل على ترويجها وتحريك الراكد فطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر ضعيف، حيث بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط، لذا علينا استغلال المؤتمرات الأفريقية المنعقدة في مصر، فهي تعمل على تنشيط وجذب للسياحة الأفريقية إلى مصر، خاصة أن السائح الأفريقي يميل جدا للسياحة الثقافية، فعلينا جذب أبناء القارة للمقاصد السياحية المصرية بتوفير برامج سياحية تناسب احتياجاته».

وحرص الوفد على حضور عرض الصوت والضوء خلال زيارته إلى مصر، لما له من صد بالخارج، حيث الحضارة المصرية القديمة بسحرها وعظمتها، كما أبدى الوفد امتنانه وسعادته لحضور هذا العرض الأسطوري.