شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أصغر عريس في مصر: «معملناش حاجة غلط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت والدة الطفل فارس، تفاصيل خطوبة نجلها في سن الـ 15 عامًا،من قريبته ذات الـ14 عام وذلك عقب انتشار فيديو الخطوبة عبر موقع التواصل «فيس بوك».

وقالت الأم في اتصال مع إيمان الحصري على شاشة dmc، ببرنامج «مساء دي إم سي»: «ماجاء في الفيديو حقيقة ودي عادة عندنا وحبينا نأكد إن ندى لفارس من وهما صغيرين ونفرح شوية خاصة أن هناك صلة قرابة تجمعنا».

وتابعت: «ابني في الصف الثالث الإعدادي وخطيبته في الصف الثاني الإعدادي هو مش صغير سناً هو كبير عقلا، خاصة إنه بيشتغل مع باباه وفي في حب بينهم».

وأضافت: «معملناش حاجة غلط أهل العروسة مش ممانعين، إحنا قرايب وعايزين نفرح ومفيش مشكلة عندنا كلها 4 سنين ويتجوزوا».