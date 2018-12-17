شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «مصر تستطيع بالتعليم» بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» تحت عنوان «مصر تستطيع بالتعليم»، الإثنين، بمدينة الغردقة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وينظم المؤتمر وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج أسهموا جميعا في تطوير الأنظمة التعليمية في دول المهجر، كما امتلكوا خبرات واسعة في تطوير التعليم والمناهج وربطه بالتكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بالعملية التعليمية بعيدًا عن الحفظ والتلقين إلى الخلق والابتكار والإبداع، واختارت إدارة المؤتمر من بينهم 8 علماء كضيوف شرف نظرًا لما قدموه لمصر من إنجازات خلال الدورات الثلاث الماضية.

وفي هذا السياق، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المؤتمر هذا العام يخصص دورته لتطوير العملية التعليمية في مصر بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عامًا للتعليم.

وقالت «مكرم» إن عقد المؤتمر يؤكد حرص الدولة على الاستعانة بذوي العلم والخبرة من أبناء الوطن في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تطوير نظام التعليم في مصر سواء كان التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، مشيرة إلى أن مؤتمرات «مصر تستطيع» حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بهموم الوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة «مصر 2030».

وتابعت: «الحقيقة أن جميع علماء وخبراء مصر في الخارج مدعاة للفخر والاعتزاز خاصة أنهم يتسابقون في المشاركة في هذه المؤتمرات، وهناك عدد كبير منهم لم تمكنه ارتباطاته العلمية والوظيفية من الحضور لكنهم جميعا – الذين حضروا وغيرهم – أبدوا استعدادا كبيرا وترحيبا لوضع علمهم وتجاربهم وخبراتهم في خدمة الوطن الأم، مصر».

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ترحيبه باستضافة عقول مصر المهاجرة على أرض عروس البحر الأحمر، وقال إن موافقته على استضافة المؤتمر تنبع من حرصه على أن تساهم محافظة البحر الأحمر في تحقيق أهداف التنمية لمصر.

وأضاف «عبدالله»: «استضافة هذا العدد الكبير من علماء مصر في وقت واحد ليس بالأمر البسيط لكننا وضعنا كل إمكانيات المحافظة وأجهزتها التنفيذية في خدمة إنجاح المؤتمر».

ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر لمستثمري المحافظة ومدينة الغردقة على مساهماتهم في الاستضافة، وقال إن استضافة مثل هذا الحدث الكبير يسهم في تأكيد وضع مدينة الغردقة على خريطة سياحة المؤتمرات وهو هدف تسعى المحافظة لتحقيقه.