شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا قبل انطلاق «مصر تستطيع بالتعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستعدادات لإطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، اجتماعًا تنسيقيًا، مساء الأحد، مع عدد من العلماء والخبراء المصريين المشاركين بالمؤتمر، ومع مديري الجلسات النقاشية التي سيتضمنها، لبحث الخطوط العريضة التي سيتم اتباعها حتى يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد على أن مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، والذي يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، إنما هو غاية في الأهمية إذ أنه يدعم بالأساس الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان «بناء الإنسان المصري» والتي يعد التعليم إحدى ركائزها.

وأضافت وزير الهجرة أن انعقاد المؤتمر يأتي أيضًا تماشيا مع إعلان السيد الرئيس عام 2019 عام التعليم، مما يحث بالضرورة على الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وتابعت: «إن المؤتمر يأتي كمنفذ وقناة تواصل بين الدولة وكافة الخبراء ذوي الصلة بالشأن التعليمي لاستخلاص وطرح الرؤى والأفكار الجديدة التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم».

ويقام مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة.

كما يشارك به 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة، ويتضمن 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات تسهم في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة.