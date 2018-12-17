شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي في 500 قرية بـ20 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمشكلة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمالها التي تستهدف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان إعلامي، الاثنين، إن اللجنة بدأت باكورة عملها بزيارة لمحافظة بني سويف حيث تم عقد اجتماع مع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف والأجهزة التنفيذية للمحافظة لبدء التنفيذ بقريتي السيد عبدالقادر وصفط الغربية بتكلفة 40 مليون جنية كلها مشاركة شعبية ومجتمعية، مؤكداً أهمية الارتقاء بخدمات الصرف الصحي في القري لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القري تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الخدمات العامة في القري خاصة مشروعات الصرف الصحي والاستفادة من المشاركة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الندوة الثانية المحافظين والتي نفذتها الوزارة مؤخراً بتفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي الكبرى التي تنفذها الحكومة وللإسراع بزيادة نسبة تغطية القري المصرية بمشروعات الصرف الصحي.

ونوه «شعراوي» إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة تفعيل دور المشاركة المجتمعية بجانب دور الحكومة بحيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن لتتحمل الدولة 60% من التكلفة وتتحمل الأهالي 40%، لافتاً إلى أن أهالي قريتي السيد عبدالقادر وصفط الغربية قاموا بأعمال حفر وتركيب المواسير الخاصة بالشركات وتوفير مواقع وأراضي محطات الرفع والمعالجة وقامت احدى الجمعيات الأهلية النشطة في مجال البيئة بالمشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات عن طريق توفير التمويل المطلوب لمحطات الرفع والمعالجة وخطوط الطرد.

وأكد الوزير أن الحكومة ستتولى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة وتتولي المشاركة المجتمعية تمويل شبكات الصرف الصحي الداخلية وتوفير أراضي محطات الرفع والمعالجة إن وجدت، لافتاً إلى أنه سيتم فتح حساب للمشروع بكل قرية بالبنك المركزي ويتم فيه وضع المبالغ المجمعة من الجهود الذاتية وفي حالة وصول المبلغ إلى 50% من الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية المطلوبة لتنفيذ المشروع يتم على الفور البدء في التنفيذ.

وأوضح أنه سيتم عقد عدة حلقات نقاشية بجميع المحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على أن تتولي الجمعيات الأهلية جمع المساهمات الشعبية ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كجهه متخصصة.