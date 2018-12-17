شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيضة الصغرى» تغلق بوغاز الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح الإثنين، غلق بوغاز الإسكندرية أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح، فيما توقفت كل أعمال الصيد بالميناء الشرقي بسبب ارتفاع الأمواج.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغاز جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السئ منذ ثلاث أيام لموجة يتزامن مع بدء نوة «الفيضة الصغرى»، والتي من المقرر أن تستمر 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.