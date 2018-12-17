شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى النمساوى فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله القصر الرئاسى النمساوى فى فيينا. وعُزف السلام الوطنى عقب وصول الرئيس السيسى للقصر الرئاسى بالنمسا، على هامش زيارته لفيينا . ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى مؤتمرًا صحفيًا مع المستشار النمساوى، يليه لقاء مع رئيس البرلمان النمساوى لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

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