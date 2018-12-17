شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصطحب رئيس النمسا ويذهبان لتحية الجالية المصرية بالقصر الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره النمساوى "ألكسندر فان دير بيلين" لتحية أبناء الجالية المصرية بالقصر الرئاسى النمساوى. وكان قد توافد أبناء الجالية المصرية على قصر الرئاسة فى النمسا، قبيل وصول الرئيس السيسى، مرددين هتافات: "تحيا مصر" و"رغم البرد.. السيسى فى القلب".

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