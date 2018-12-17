شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المصريون يهتفون بقصر الرئاسة النمساوى: "رغم البرد.. السيسى فى القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد أبناء الحالية المصرية على قصر الرئاسة فى النمسا، قبيل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ينتظره حفل استقبال رسمى من قبل الرئيس الاتحادى "ألكسندر فان دير بيلين". وردد المصريون داخل قصر الرئاسة النمساوى هتافات "تحيا مصر" و"رغم البرد.. السيسى فى القلب". وتشهد العاصمة فيينا موجة من الصقيع الشديد حيث غطت الثلوج الشوارع والأشجار.





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