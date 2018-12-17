شكرا لقرائتكم خبر عن كرم كردى يقدم أوراق ترشحه نقيبا للصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور كرم كردى، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصرى، منذ قليل، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للصيادلة، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة.

كان الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، قد أعلن عن استقبال طلبات 210 صيدليا من المرشحين لانتخابات النقابة فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح، مشيرا إلى أن المرشحين تقدموا لاستكمال أوراق ترشحهم لتقديمها إلى لجان تلقى الطلبات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأضاف هلال فى بيان له، أن عدد المتقدمين فى اليوم الثانى على جميع المقاعد 37 مرشحا للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأوضح أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية فى المحافظات، وتتابع على مدار اليوم سير عملية تلقى الطلبات ، والرد على استفساراتهم لسير أعمالهم بسهولة ويسر.