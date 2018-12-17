"التنمية الزراعية" تعلن طرح كراسات شروط مزاد "سهل الطينة" بالمديريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد :

قال اللواء محمد حلمي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على طرح هيئة التعمير لكراسات الشروط لمزاد مشروع سهل الطينة بشمال سيناء (داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد) بجميع مديريات الزراعة ومناطق التعمير التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية.

وأضاف حلمي، في بيان، الاثنين، أن الهدف من طرح كراسات الشروط في مديريات الزراعة بالمحافظات، تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على كراسات الشروط ودخول المزاد.