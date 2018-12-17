وزير الزراعة يتلقى تقريرًا بشأن حالة الجراد في الجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بشأن زيارته للصحراء الجنوبية الشرقية والتي يوجد بها قواعد فرعية لمكافحة الجراد بمناطق رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم وحماطة وبرنيس والشلاتين وأبو مراد وحلايب، حتى حدود السودان.

وقال السباعي، في بيان، اليوم الاثنين، إن الهدف من الزيارة التي استمرت لمدة أسبوع، المتابعة الميدانية المباشرة لتطور الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر الجراد الصحراوي، ومتابعة عمل فرق المسح التى تقوم برصد نشاط الجراد الصحراوي والظروف البيئية ومدي انتشارها بشكل ملائم لتغطية الحدود الجنوبية للبلاد تحسبا لدخول أي حشرات انفرادية او مجموعات جراد من السودان.

وأضاف أنه تمت متابعة حالة قواعد الجراد الحدودية من حيث توافر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل والتحقق من عدم وجود عقبات تواجه حسن سير عمليات رصد الجراد ومعرفة المشكلات التى تواجه العاملين بقواعد الجراد الحدودية للعمل على حلها.

وأكد أن سقوط الأمطار الغزيرة له القدرة على أحداث طفرة هائلة في تزايد أعداد الجراد؛ لأن المطر يوفر تربة رطبة لوضع البيض في حين تساعد الأمطار على نمو النباتات كغذاء ومأوى للجراد.

وأضاف أن الآثار التى يمكن أن تترتب على تفشي الجراد قد تصبح مدمرة للمحاصيل الزراعية، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية، لافتا إلى أن درجات الحرارة تؤثر على نمو الجراد، ويمكن أن يقصر ارتفاع درجة الحرارة من فترات الحضانة والنضج ويؤدي إلى زيادة عدد أجيال الجراد في السنة الواحدة.