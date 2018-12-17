شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يشارك فى إطلاق مشروع زراعة الأشجار المثمرة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الإثنين، فى إطلاق إشارة البدء لزراعة 2000 شجرة مثمرة على مستوى محافظة كفر الشيخ؛ وذلك تنفيذاً لمبادرة زراعة المليون شجرة مثمرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ومن المقرر حضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والنقابية والتنفيذية للمشاركة في تلك المبادرة.
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