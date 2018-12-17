شكرا لقرائتكم خبر عن "حاسبات القاهرة" تطرح برنامج خاص لدراسة الذكاء الاصطناعى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، على إنشاء برنامج خاص جديد عن الذكاء الاصطناعي، بدءًا من العام الجامعي المقبل، وذلك استجابة لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بشأن تطوير كلية الحاسبات وإدخال مجال الذكاء الاصطناعي في برامجها، سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس، لمواكبة التطورات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد وجه بكلمته الإفتتاحية بالمؤتمر الدولي للمعلوماتية والنظم الذى عقدته الكلية تحت عنوان " نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات "، الأسبوع الماضي، بضرورة تطوير كلية الحاسبات والمعلومات وإدخال الذكاء الاصطناعي ضمن برامج الكلية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لجامعة القاهرة دور في التحول نحو الاتصال الرقمي.

وقال الخشت بكلمته: "لابد أن يكون لجامعة القاهرة دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الاقتصاديات، وأحلم أن يكون أول كلية للذكاء الإصطناعي من خلال جامعة القاهرة العريقة ".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن العالم يشهد تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات ووظائف المستقبل، كتخصصات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتخصص الريبورتات.

من جانبها، طرحت الدكتورة إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والمعلومات علي مجلس الكلية، برنامجًا جديدًا حول الذكاء الاصنطاعي، وتمت الموافقة عليه من مجلس الكلية لاستكمال اجراءاته وإضافته، ليتم طرحه مع بداية العام الدراسى المقبل، لطلاب مرحلة البكالوريوس، ليكون أول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي بمصر.