شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن من مسقط: مهتمون بالإطلاع على تجربة عمان فى تنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى مسقط، صباح اليوم الاثنين، فى زيارة سريعة لسلطنة عمان للمشاركة فى المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة" الذى تستضيفه السلطنة على مدى يومين تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلبانى.

ولدى وصولها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نحن مهتمون بأن نطلع على التجربة العمانية فى التنمية الاجتماعية ولكن تحديدا فى موضوع تمكين الأسرة وتوعية الشباب بقضايا المجتمع، والتمسك بهوية الأسرة ودور الزوج والزوجة خاصة وأن لديهم برنامج يخص هذا الشأن.

وأضافت الدكتورة غادة والي، أن هناك تمثيل من إدارة المرأة بوزارة التضامن وهناك تمثيل أيضا من المجلس القومى للمرأة خلال هذا المؤتمر، وتابعت "نحن نمثل الوفد المصرى لمنظمة المرأة العربية، وأنا أمثل مصر فى المجلس الأعلى للمنظمة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة تمثل مصر فى المكتب التنفيذى".

وسوف نحضر اليوم اجتماع للمكتب التنفيذى وغدا اجتماع للمجلس الأعلى ثم مؤتمر حول التمكين الاقتصادى للمرأة.. وهناك أوراق عمل من بعض الخبراء والعلماء المصريين، الدكتور أحمد زايد والدكتورة نسرين بوغدادي والدكتور ماجد عثمان.

وتعد منظمة المرأة العربية، إحدى المنظمات المنبثقة عن الجامعة العربية وهى تجمع نسائى عربى يكون بين القيادات النسائية بالدول العربية وسيدات الدول يناقشون فيه القضايا التى تشغل المرأة العربية وعلى رأسها موضوع المؤتمر، التمكين الاقتصادى.

وفى مصر تعتبر قضية التمكين الاقتصادى قضية هامة جدا ومرتبطة بتشغيل المرأة والفقر والمشروعات متناهية الصغر ومرتبطة أيضا بالأسرة المصرية التى تحتاج اليوم إلى دخل الزوج والزوجة .. فنماذج تمكين المرأة اقتصاديا وأهمية تمكينها اقتصاديا ستكون هى الموضوعات المطروحة بالمؤتمر.

وقالت والي، إن هناك أيضا اتصال ولقاء مع وزير شئون التنمية الاجتماعية العمانى والذى شرفنا بمصر فى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب من أسبوعين بشرم الشيخ.