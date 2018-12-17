شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أحد فروع شركة إينى: العامل المصرى الأفضل عالميا إذا توافرت له الإمكانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة ، فابيو كافانا المدير العام لشركة أيوك برودكشن، أحد فروع شركة إيني الإيطالية التي تقوم بالاستثمار بـ 12 مليار دولار بمصر، لتنمية حقل ظهر للغاز، الذي أكد أن "ظهر" سوف ينقل مصر من مجموعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي إلى خانة المصدرين، بنهاية عام 2019.

وبحث "سعفان" و"كافانا" خلال اللقاء إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تقوم الشركة بموجبه ببرامج تدريبية ذات تقنية عالية مجانا للشباب الراغب في التدريب لتنمية وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتـأمين بيئة العمل ، فضلا عن المهن الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل .

وأكد "كافانا"، أن هذا التدريب سوف يخلق كوادر شبابية تستطيع تحمل المسئولية على أعلى مستوى كونها سوف يتم تدريبها في كبرى الشركات العالمية مثل اينى الإيطالية، وذلك غسهاما منها فى المشاركة المجتمعية للنهوض بقدرات الشباب كي يسهم في التنمية الشاملة بالبلاد.

وقال "سعفان" : إن ذلك يأتى فى إطار ما تنتهجه وزارة القوى العاملة حاليا للتدريب علي أحدث الأساليب العلمية مع كبري الشركات العالمية تحديدا في مجال الخدمات البترولية.

وتم الاتفاق بين الجانبين علي أن التنسيق بين المسئولين بالشركة والوزارة لتجهيز البروتوكول فيما يتعلق بمدته وأعداد المتدربين والفئة العمرية ، والمهن التي سيتم التدريب عليها ، والشهادات التي سيتم منحها ، من الوزارة والشركة ، والتغطية التأمينية اللازمة لكل متدرب ، والمكافأة التي سوف يتقاضاها المتدرب طوال فترة التدريب، علي أن يتم التوقيع في منتصف يناير المقبل .

وقال "كافانا": إن شركته تعمل في المشروعات المستدامة حيث تم صرف 20 مليون دولار علي أحدي المشروعات الكبري للاستزراع في الثروة السمكية، مما يسهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب ببورسعيد، فضلا عن بناء مستشفي جديد تخدم حوالي 30 ألف مواطن ، بالإضافة إلي مركز تدريب علي الحرف اليدوية وسوف يتم افتتاح المشروعين في إبريل 2019 للبدء فى استقبال المرضى، والتدريب علي هذه الحرف .

وفي ختام اللقاء، أشاد: "كافانا" بالعامل المصرى مؤكدا أنه إذا وفرت له الأدوات والتدريب الجيد يصبح مبدع ومن أفضل العمالة العالمية.

وأبدى مسئولي شركة إينى سعادتهم بالتعاون مع وزير القوي العاملة لكونهم سباقين بعقد أكثر من بروتوكول في قطاع البترول تحديدا ومع بعض الشركات، لافتين النظر أن "اينى" الإيطالية لها أهمية خاصهة للدولة المصرية وتحديدا بعد اكتشاف حقل ظهر.