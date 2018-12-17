شكرا لقرائتكم خبر عن باحث أمريكي يسعى لتوثيق اللغة البجاوية لدى قبائل شلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«روبرت مارتن» باحث بإحدى الجامعات الأمريكية قطع آلاف الأميال قادما إلى القاهرة في زيارته السنوية الثانية لمصر واستكمل رحلته بالأتوبيس لنحو ٩٥٠ كيلو متراً إلى مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، والهدف البحث عن مفردات اللغة البجاوية لدى الناطقين بها من قبائل العبابدة والبشارية حتي يجمع هذه اللغة داخل قاموس سيكون الأول من نوعه لهذه اللغة التي تنتشر لدى عدد كبير من سكان جنوب البحر الأحمر في مصر والسودان وإريتريا.

«مارتن» يمكنك أن تراه فور وصوله للشلاتين يجوب شوارع المدينة باحثا عن كل ما يخص الحضارة والثقافة واللغة البجاوية من حيث أصل شعبها وتاريخها لتوثيقه ونشره حيث جاء باحثا عن لغة هذه القبائل التي لم يسبق لها أن تكتب بشكل واضح ومعلوم حيث إنه يعشق هذه اللغة ويتحدث بها بطلاقة.

عثمان محمد أحد شباب مدينة الشلاتين تم إطلاق لقب «البوب» على الباحث الأمريكي، مؤكدا أن لدى الباحث الامريكي الكثير من مفردات اللغة البجاوية القديمة التي لم يدخل عليها مفرد من مفردات اللغة العربية أو الإنجليزية أو حتى الفرنسية.

مارتن يبدأ يومه بالتوجه إلى احد المقاهي وهو يرتدي كوفيه ملفوفة حول راسه لتناول المشروب الشهير بالمنطقة وهو مشروب الجبنة ثم مقابلة عدد من اصدقائه من شباب شلاتين، وخلال تواجده بالشلاتين قام بزيارة قصر الثقافة ومتحف مقتنيات تاريخ قبائل البشارية والعبابدة وزيارة سوق الجمال الدولي ولقاء عدد من مشايخ القبائل والاستماع والتحدث مع عدد من الاهالي باللغة البجاوية وتعرف على الالات الموسيقية ااشهيرة وينهي يومه بتناول وجبة السلات الشهيرة من لحوم الضأن

مارتن يأمل ان ينتهي من تجميع مفردات القاموس الخاص باللغة والثقافةالبجاوية واعداده بحثه العلمي خلال الفترة المقبلة واهداؤه للناطقين بهذه اللغة.