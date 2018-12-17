شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 4472 مواطنًا خلال 14 يومًا لحملة فيروس سي في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فحص 4472 مواطنًا في اليوم الثالث عشر للحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير سارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة 100 مليون صحة.

وأكد المحافظ أنه تم فحص عدد 4472 مواطنًا من بينهم 2381 مواطنًا بمركز العريش، و1209مواطنًا ببئر العبد، و514 مواطنًا بالشيخ زويد، و176 مواطنًا برفح، و110 مواطنًا بالحسنة، و82 مواطنًا بنخل.

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهر أن 4355 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و117 نتيجتهم إيجابية..مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 4097 طبيعية، بينما 375 ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 4151 حالة طبيعية، و321 حالة السكر مرتفع.

بدوره أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف عدد 254 ألف و697 مواطنًا، من بينهم 113 ألف و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألف و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألف و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألف و117 مواطنا برفح، 13 ألف و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

وأشار طلحة إلى مشاركة 120 فريقا طبيًا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، بجانب 20 فريقًا متحركًا بمختلف المناطق والتجمعات، و6 فرق طبية أخرى مخصصة لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية تم فحص والكشف على 58 ألف و127 مواطنًا من أهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية على مستوي المحافظة.. حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين منهم تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس.