شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوقائع المصرية 17 ديسمبر 2018 (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر، الإثنين، عددا من القرارات لوزارة الزراعة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومحافظة البحر الأحمر وجاءت القرارات على النحو التالي: الوقائع المصرية 17-12-2018

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