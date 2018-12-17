شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشروق: تسلمنا 20 أتوبيسًا مزودة بـ«الواي فاي» للعمل بالنقل الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم استلام 20 أتوبيسا للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء، وبإدارة شركة الصيانة المُؤسسة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تطوير منظومة النقل الداخلى والخارجي للمدن الجديدة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف «الشربينى»: «الأتوبيسات كلها مكيفة، ويسع الواحد لعدد 29 راكباً، ومزود بخدمة «الواى فاى»، وسيتم تجهيزها بوحدة «جى بى إس» وشاشات إلكترونية، وتذاكر الكترونية، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تطبيق على الجوال لمعرفة مواقع الأتوبيسات ومساراتها وزمن التقاطر».