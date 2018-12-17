شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يوثق انفصال مستعمرة مرجانية في البحر الأحمر.. وخبراء يعلقون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت صور فيديو حصلت عليها «المصري اليوم» تعرض مساحة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر للتدمير وذلك بسبب انفصال مستعمرة مرجانية كانت مربوط بها الحبل الخاص بأحد اللنشات السياحية وتسببت التيارات المائية والأمواج في الضغط على الحبل وانفصال مستعمرة مرجانية وتدمير مساحة من الشعاب المرجانية.

فيما أكد خبراء البيئة البحرية والعاملون بمراكز الغطس أن سبب لجوء بحارة اللنشات السياحية لإلقاء رباط الللنشات على المستعمرات المرجانية خلو مناطق كثيرة من الشمندورات وانتشار ظاهرة استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والأنشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي أو الحبال ىالخاصة برسو اللنشات السياحية على الشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها، ما تسبب في تدمير اجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الاحمر في عدة مناطق

وحذر الغطاسون من استمرار تدمير الشعاب المرجانية بهذه الصورة يعد اهدار للاقتصاد القومي ويهدد نشاط سياحة الغوص التي تجذب الاف السائحين للبحر الأحمر.

كانت وزارة البيئة قد خصصت مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات خامات الشمندورات البحرية لرباط اللنشات السياحية وذلك من خلال احدي الجمعيات الاهلية التي تعمل في قطاع البيئة البحرية بالغردقة.