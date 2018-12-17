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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبدأ نشاطه بالنمسا اليوم.. لقاءات مع الرئيس والمستشار ورئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، نشاطه اليوم الاثنين، فى العاصمة النمساوية فيينا، حيث ينتظره حفل استقبال وسمى من قبل الرئيس الاتحادي "ألكسندر فان دير بيلين".
وعقب ذلك يصل الرئيس السيسي إلى المستشارية الاتحادية، حيث سيكون فى استقباله المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز"، وسوف يشهدان توقيع مذكرات تعاون مشترك بين مصر والنمسا.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى مؤتمراً صحفياً مع المستشار النمساوي، يليه لقاء الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوى لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.
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