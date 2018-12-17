التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 500 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والمشكلة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمالها، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اللجنة بدأت باكورة عملها بزيارة محافظة بنى سويف، حيث تم عقد اجتماع مع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف والأجهزة التنفيذية للمحافظة لبدء التنفيذ بقريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية بتكلفة 40 مليون جنيه، مؤكداً أهمية الارتقاء بخدمات الصرف الصحى فى القرى لدورها الهام فى تحسين جودة الحياة والصحة العامة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الخدمات العامة فى القرى خاصة مشروعات الصرف الصحى والاستفادة من المشاركة المجتمعية فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.

وقال أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الندوة الثانية للمحافظين والتى نفذتها الوزارة مؤخراً، بتفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى الكبرى التى تنفذها الحكومة وللإسراع بزيادة نسبة تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه سيتم فى المرحلة القادمة تفعيل دور المشاركة المجتمعية بجانب دور الحكومة، بحيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن لتتحمل الدولة 60% من التكلفة وتتحمل الأهالى 40%، لافتاً إلى أن أهالى قريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية، قاموا بأعمال حفر وتركيب المواسير الخاصة بالشركات وتوفير مواقع وأراضى محطات الرفع والمعالجة.

وأكد الوزير، أن الحكومة ستتولى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة وتتولى المشاركة المجتمعية تمويل شبكات الصرف الصحى الداخلية وتوفير أراضى محطات الرفع والمعالجة، لافتاً الى أنه سيتم فتح حساب للمشروع بكل قرية بالبنك المركزى ويتم فيه وضع المبالغ المجمعة من الجهود الذاتية وفى حالة وصول المبلغ الى 50% من الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية المطلوبة لتنفيذ المشروع يتم على الفور البدء فى التنفيذ.