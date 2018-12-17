شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الشروق: 20 أتوبيسا مكيفا بخدمة "الواى فاى" للعمل بمنظومة النقل الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم استلام 20 أتوبيسا للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء، وبإدارة شركة الصيانة المُؤسسة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار تطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس شريف الشربينى: "الأتوبيسات كلها مكيفة، ويسع الواحد لعدد 29 راكباً، ومزود بخدمة "الواى فاى"، وسيتم تجهيزها بوحدة "جى بى إس" وشاشات إلكترونية، وتذاكر الكترونية، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تطبيق على الجوال لمعرفة مواقع الأتوبيسات ومساراتها وزمن التقاطر.​