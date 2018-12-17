شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يتوجه بالشكر للعاملين بمطار الأقصر بعد تبرعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار الأقصر الدولى، لمبادرتهم التى تم إطلاقها بتبرعهم بأيام التدريب العملية لصالح العمل دون الحصول على بدلات راحة أو تبديل نوبات، حتى إجراء تجربة الطوارئ المتسعة النطاق فى شهر فبراير المقبل بالمطار. قال الفريق يونس للعاملين بمطار الأقصر: أنتم نموذج يحتذى به فى الإخلاص والاجتهاد والتمثيل المشرف الأمر الذى كان له أثر إيجابى على جميع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى من خلال المبادرة، مؤكدا مشاركته فى فعاليات تجربة الطوارئ بمطار الأقصر.

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